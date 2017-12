A menos de una semana para que se celebren las elecciones en Cataluña, varios medios de comunicación publican este viernes sondeos de intención de voto ante lo que podría ocurrir el próximo jueves 21-D. Es el último día para poder hacerlo. Todas las encuestas coinciden a la hora de señalar que ningún partido lograría la mayoría absoluta (establecida en 68 diputados), por lo que todos tendrían que pactar para poder gobernar en la comunidad.

La encuesta realizada por GAD3 para 'ABC' otorga la victoria electoral a Ciudadanos (con el 23,2% de los votos). La formación liderada por Inés Arrimadas lograría entre 31 y 32 diputados. ERC quedaría en segunda posición con entre 29 y 31.

El sondeo que ha realizado Sigma Dos para 'El Mundo' también apunta a una victoria en votos de Inés Arrimadas (22,8%), pero no en escaños. Se quedaría uno por debajo de la formación independentista que lidera Oriol Junqueras que, gracias a la Ley electoral, conseguiría 34 diputados en el Parlament con el 22,5% de los votos.

El diario 'La Razón', en cambio, señala en su encuesta de NC Report que la victoria sería para ERC, con 34 diputados y el 22,4% de lo votos, frente a unas Inés Arrimadas que lograría 3 escaños menos, 31, con el 21,8 % de los apoyos.

ALIANZAS POST-ELECTORALES

El sondeo del diario 'El Mundo' considera que la CUP volverá a ser determinante, a pesar de que únicamente lograría el respaldo de un 6,4% de los electores catalanes. La formación antisistema volvería a tener la llave de la continuidad del proceso separatista pues, sin sus entre siete y nueve diputados, ERC y Junts per Catalunya no conquistarían de modo alguno la mayoría absoluta. El bloque constitucionalista no sumaría los votos necesarios.

La encuesta de 'La Razón' apunta a que el independentismo perdería la mayoría absoluta y que el bloque constitucionalista ganaría en votos, pero no en escaños. Los 9 diputados de los Comunes serían decisivos.

'ABC' sitúa al bloque constitucionalista a cinco diputados de la mayoría absoluta (63 escaños frente a los 52 que obtuvieron en las elecciones catalanas de 2015).