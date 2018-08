Pocas preguntas tan inocentes como '¿Y tú que edad tienes?' pueden terminar tan mal. Y pocas réplicas como '¿Y tú cuántos años me echas?" son capaces directamente de causar cataclismos de dimensiones épicas. Pasan los años y hay cosas que no cambian: el deseo de conocer la edad de los demás sigue siendo fuente inagotable de confusiones, especulaciones y grandes sorpresas.

Sin embargo, a partir del próximo lunes 27 de agosto, a las 13:20h, adivinar el año de nacimiento de un desconocido va a dejar de ser una descortesía social para convertirse en la forma más divertida y emocionante de ganar dinero gracias a 'El Concurso del Año', el nuevo programa diario de Cuatro producido en colaboración con BulldogTV. De la mano del cómico Dani Martínez, cada día una pareja distinta de concursantes (padre-hijos, amigos, etc...) participará intentando adivinar la edad de siete personas, sirviéndose para ello de su intuición y la ayuda de varias pistas. Partirán con 50.000 euros iniciales, cifra que irá disminuyendo a medida que se acumulen los errores y con un cronómetro que corre en su contra apremiándoles a tomar una decisión.

Así funciona ''El Concurso del Año''

En cada entrega, una pareja acudirá al plató de ''El Concurso del Año'' para someterse a un juego de astucia, instinto y cultura general. Ante sí tienen la oportunidad de ganar 50.000€ y para ello 'tan solo' tendrán que adivinar la edad de siete desconocidos cuyo año de nacimiento es un misterio. Para lograr la mayor cantidad de dinero, deberán superar con éxito las dos fases del concurso.

Primera etapa: seis rondas de clasificación

La pareja arranca con 50.000 euros en su marcador. Para mantenerlos, tendrán que adivinar la edad exacta de seis invitados que irán apareciendo de manera escalonada. Si su respuesta coincide con la edad real del sujeto, el dinero se conservará intacto. Si no lo consiguen, su respuesta deberá al menos aproximarse lo máximo posible, puesto que por cada año de diferencia que haya entre su apuesta y la realidad, el montante económico irá disminuyendo de manera progresiva.

Así, el primer desconocido traerá una penalización de -500€ por cada año de diferencia; en el segundo será de -1.000€; el tercero, -1.500€ por cada año fallado; -2.000€ en la

cuarta ronda; -2.500€ de resta en la quinta y finalmente -3.000€ menos con cada año de diferencia con el sexto desconocido.

Para acertar la edad deberán guiarse por su intuición y su vista: el estilismo o sus complementos, la apariencia, la actitud corporal, la mirada, el físico o incluso la voz del desconocido deberán servir de indicios para situarle en un rango de fechas. Para complicar aún más su situación, el dúo de participantes tendrá un tiempo limitado para dar una respuesta. Un cronómetro irá descontando segundos de su reloj. No habrá tiempo que perder. En esta primera etapa, la pareja de concursantes contará además con seis pistas, una por desconocido, que les ayudará a situarse en una franja de edad aproximada.

Segunda etapa: ronda final

Consiste en adivinar la edad exacta de un único desconocido. Aquí no cabe opción a una aproximación. Hay que 'clavar' la edad del invitado. Para ello habrá cuatro oportunidades y, con cada una de ellas, una pista a su disposición. Cada apuesta errónea dividirá por dos la cantidad de dinero acumulada. Si los concursantes no aciertan cuando den la cuarta y última respuesta, perderán todo el dinero acumulado.

Bonus

En 'El Concurso del Año' no solo participa la pareja concursante, sino también los 'desconocidos', que pueden ganar un premio en metálico. Si logran despistar a los concursantes en más de 10 años de diferencia entre su apuesta y la realidad, ganarán 500€.

Un éxito internacional con un presentador todoterreno: Dani Martínez

''El Concurso del Año'' es la adaptación española del exitoso formato original francés 'Guess my age', estrenado con éxito en 2016 en el canal C8, donde se convirtió en el programa revelación duplicando la audiencia media de la cadena y triplicándola en el target de 15 a 34 años. Junto a Francia, siete países más cuentan con su propia versión del formato: Alemania, Italia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía y Rusia. Además, 'Guess my age' desembarcará próximamente en Tailandia y Turquía.

En España, será el actor y presentador Dani Martínez el encargado de conducir este concurso diario. "El Concurso del Año' va a ser mi primera vez estando al frente de un programa que es, como su nombre indica, 100% un concurso de televisión. Me apetece mucho este reto porque el programa tiene una mecánica y unas reglas pero además requiere de muchos momentos de improvisación donde yo me divierto y me encuentro muy cómodo. Conducir un concurso es uno de los grandes retos de cualquier presentador que quiera ser un todoterreno y me motiva mucho. Además, de momento estoy tranquilo porque no me han pedido que lea frases a toda velocidad, eso es patrimonio exclusivo de Christian Gálvez".

Sobre la mecánica y el planteamiento del programa Dani lo tiene claro: "Es un concurso de rigurosa actualidad. Lo de preguntar por la edad es una de las cosas que no han cambiado con el paso de los años. ¿Cuántos habéis entrado en Wikipedia para ver la edad de alguien en una discusión con amigos? Lo de la edad sigue siendo una cuestión delicada. Tanto si te pasas como si te quedas corto, tus respuestas pueden meterte en un lío con la otra persona. En ''El Concurso del Año'' también te puede pasar, claro, pero existe la posibilidad de llevarte un dinerito, y eso siempre anima". Y anticipa: "Todo el equipo del programa y yo mismo vamos a dar lo mejor de nosotros para que el espectador pase un rato muy divertido, con su puntito de emoción y sobre todo muy entretenido".

Dani Martínez, uno de los rostros más destacados de Cuatro, lleva vinculado a la cadena desde sus primeros años, donde ha presentado formatos como 'Estas no son las noticias', 'Tonterías las justas', 'Sopa de gansos' o 'Dani & Flo'. Intérprete de marcada vis cómica, ha participado en las series 'Chiringuito de Pepe' y 'Aída', ha prestado su voz al personaje de Johnny en la saga cinematográfica 'Hotel Transilvania' y ha formado parte de producciones teatrales como '#vuelvenNovuelven' o '¡Ya lo digo yo!'.