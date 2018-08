Un colaborador de 'Sálvame' abandona el programa por "decisión propia"

Jesús Manuel Ruiz ha anunciado que deja 'Sálvame'. El colaborador, que ha tenido varias broncas con sus compañeros desde que llegó al programa, anunció en la tarde de ayer que abandonaba el programa.

"Me voy por decisión propia, feliz y contento", dijo en su último programa. Y aunque sus compañeros no siempre han estado de su lado, el colaborador quiso dejar claro que se va después de hacer muchas amistades. "Me voy con un camión de compañeros", comentó en el programa.

Sin embargo, Jesús Manuel todavía no ha explicado los motivos de su adiós al programa.