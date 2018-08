Tener una primera cita a ciegas siempre es un motivo para ponerse nervioso. Si a eso le sumas que estás en un plató de televisión rodeado de cámaras y personas que te están observando, la presión es mucho más elevada.

El programa de citas "First Dates" siempre se llena de personajes pintorescos que nos alegran las noches con sus comentarios, perfiles o preferencias. El caso de Carmen y Paco no causó esa sensación, por el contrario, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación hacia Paco por un comentario de lo más inapropiado hacia su cita.

"Y tú de cuidarte... porque yo estoy viendo. Tú al gimnasio no vas" le suelta Paco a Carmen, intentando sacar conversación de una cita que desde luego no estaba yendo como se esperaba. El comentario grosero no ayudó claro está.

Acto seguido podemos ver como Carmen se queda atónita, sin sabe qué decir o cómo actuar. Ella le explica que sí, que hace dos años que no va al gimnasio porque tuvo una hija hace poquito. "Por qué a mí me gusta que se cuiden", explica Paco. "¿Me ves gorda o algo?, le replica Carmen. "No. Te veo no de gimnasio. Que se nota cuando una persona está de gimnasio y cundo no", intenta salir él del paso intentando arreglar el momento sin éxito.

Finalmente, en el momento de decidir si querían tener una segunda cita, Carmen explica que no le ha parecido nada cortés ese comentario y Paco intenta explicar que no lo hizo para ofender, solo quería dejar claro lo que él quería de una chica. Pues Paco, ¡sigue buscando!

#FirstDates708 la ha llamado gorda por toda la jeta.......... Chico tú deberías preocuparte de cuidar tu cerebro MissColetas (@MissTrenzas) 16 de agosto de 2018

-Tú al gimnasio no vas.

-Tú a las clases de educación, tampoco.#firstdates708 TJ (@TTJA1972) 16 de agosto de 2018