Ruby Rose interpretará a la primera superheroína lesbiana

DC Comics ha decidido crear una nueva superheroína, una mujer que se llamará Batwoman y que será encarnada por la actriz australiana Ruby Rose. La peculiaridad de esta heroína, no solo es que es mujer, sino que también será la primera 'súper' homosexual.

Rose ha hecho papeles como el de Stella Carlin en 'Orange is the New Black' y será la mujer murciélago en las series de DC 'Flash', 'Supergirl' y 'Arrow'. Desde DC han asegurado que Batwoman tendrá su propia serie en un futuro.

La persona ficticia detrás de Batwoman será Kate Kane, a quien dará vida Rose, "una lesbiana reconocida y una luchadora callejera altamente entrenada para acabar con el reconocimiento criminal de la ciudad", según la sinopsis de la productora.