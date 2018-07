Tenso enfrentamiento entre Celia Villalobos y un independentista en pleno directo

Durante la emisión del programa 'Espejo público del verano', los espectadores pudieron contemplar el duro desencuentro entre Celia Villalobos y el secretario general de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Adriá Alsina.

"En primer lugar me da la sensación de que estáis enredados entre vosotros mismos permanentemente. Aquí los independentistas están ocupados en que se hable de ellos aunque sea bien. Pero, ¿quién se ocupa de los problemas catalanes? ¿Quién se preocupa de la sanidad catalana? ¿Quién se preocupa de la educación de Cataluña?" preguntó Villalobos a Alsina, quien contesto: "El Partido Popular seguro que no. El PP ha sido el que ha bloqueado las inversiones de Cataluña", llegó a

afirmar el independentista. Villalobos no se mordió la lengua y replicó: "Queréis que todo el mundo piense como vosotros. Sois totalitarios, os creéis el ombligo del mundo y no sois nada más que parte de un país que se llama España os guste o no".

El secretario general de Asamblea Nacional Catalana concluyó: "vosotros despreciáis todo aquello que no es como vosotros, sois totalitarios".