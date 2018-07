Marta se convirtió en la nueva ganadora de la sexta edición de MasterChef. Se proclama así como sucesora de Jorge Brazález, el último ganador de la edición de anónimos en 2017, tras vencer en a sus compañeros Ketty, Oxana y Toni.

La primera prueba de la noche consistió en reproducir un plato de los chefs del restaurante 'Disfrutar', Oriol Castro y Mateu Casañas. Los cocineros que cuentan con dos estrellas Michelin y cuyo restaurante se encuentra entre los 20 mejores del mundo. Una prueba que no fue fácil para ninguno de los aspirantes, pero que Marta consiguió superar con éxito. Al contrario que su compañera Oxana que no ha podido seguir el ritmo de la prueba por sus problemas de visión. En el último programa ha desvelado que sufre astigmatismo y que no usa gafas.

Siendo ya Marta la primera clasificada de la noche, los demás aspirantes viajaron hasta Illescas, Toledo, el pueblo del chef Pepe Rodriguez. Allí, en el restaurante Bohío, prepararon un menú degustación de seis platos para un jurado que sabe muy bien por lo que están pasando los finalistas, se trata de los seis ganadores de las anteriores ediciones del concurso. En esta prueba, Ketty consiguió la chaquetilla para el duelo decisivo.

Las dos rivales crearon un menú propio con el que intentaron convencer al jurado. Marta sacó su lado más delicado y ¨cuqui¨, según sus compañeros, mientras que Ketty fusionó la cocina gallega con la de su país natal, Cuba.

El chef argentino Mauro Colagreco, dos estrellas Michelin y uno de los más prestigiosos del mundo, fue el encargado de decidir junto al jurado formado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo- Nájera y Pepe Rodríguez a la ganadora del concurso. En esta última prueba, a Ketty le traicionaron los nervios y no estuvo a la altura de lo esperado, convirtiéndose Marta en la sexta ganadora del talent culinario.