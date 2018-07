El Mundial de Rusia nos ha vuelto a dejar muestras evidentes del machismo que sigue habiendo entre los hinchas del fútbol. Varias periodistas han visto cómo los aficionados les han menospreciado tanto verbal como físicamente. El último ejemplo lo hemos vivido este pasado fin de semana en Moscú, donde la Selección española de fútbol fue eliminada ante Rusia.

Ocurrió mientras la reportera de Telecinco, María Gómez, se encontraba realizado una entrevista a varios aficionados acerca de quién tenía la culpa de la eliminación de España. Uno de ellos le dijo "¿Cómo te llamas, guapa?", a lo que Gómez respondió "María, pero lo de guapa no hace falta, María, periodista".

Cuando vas de listo con comentarios que no vienen a cuento 👇👇👇 🔝 @maria__gomez poniendo en valor tu trabajo. pic.twitter.com/r0jXPOE4DU

Este caso se suma al que también vivió la misma reportera de Telecinco hace unos días, cuando un aficionado se abalanzó sobre ella para darle un beso mientras Gómez se encontraba mirando a cámara.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG