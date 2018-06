Salvador Sobral critica a 'Sálvame' y a Belén Esteban

Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, ya está recuperado. Tras sus problemas de salud, el portugués ha vuelto a desfilar por numerosos platós de televisión para ofrecer entrevistas.

La última que ha concedido en nuestro país fue en 'El Homiguero', una agradable charla donde el cantante y compositor desveló que su vida ha cambiado tras el trasplante de corazón que le hicieron: "Ahora subo escaleras sin tener que pararme".

Sobral estuvo repasando algunos de los temas de actualidad del momento pero, sin duda, uno de los momentos que más sorprendió fue cuando se refirió a 'Sálvame', uno de los programas estrella de Mediaset.

"La fama la veo como una consecuencia del arte. No todos los artistas tienen fama. No lo veo como un objetivo. La gente a veces confunde eso con ser famoso por ser famoso. Veo que en España pasa eso mucho con la gente de 'Sálvame'. Algunas son famosas por ser mujeres de toreros... Eso me parece ya increíble", aseguró.

También criticó a Netta, la última ganadora de Eurovisión: "Me es indiferente, no me toca, es de esas canciones que no me dicen nada. No me compraría un disco suyo. Eurovisión es un show de audiovisuales. La música no es tan importante, un detalle pequeño.