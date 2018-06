El desplante de Camacho a Telecinco: Se niega a hablar del Mundial con Lequio y Matamoros

Mediaset sigue inmersa en la cobertura del Mundial de Rusia. Decenas de periodistas y técnicos del canal siguen desplazados a ese país para narrar en directo los principales partidos, así como para informar de la situación en la que se encuentra la Selección Española de Fútbol.

Entre los desplazados se encuentra José Antonio Camacho, exseleccionador y actual comentarista de los partidos de España. Junto a Manu Carreño y a Francisco Narváez Kiko analizan las jugadas del combinado nacional. Sin embargo, Camacho no parece dispuesto a ir más allá.

Telecinco programaba ayer, tras el partido, un debate presentador por Joaquín Prat en el que estaban como tertulianos Kiko Matamoros, Alessandro Lequio o Irene Junquera. El propio Prat le hizo la propuesta de colaborar pero Camacho, sin saber que estaba pinchado en ese momento, dejó ver con las manos que no estaba dispuesto a participar.

Camacho es un GRANDE de #ESP. "Que no, que no, que yo no debato con el Lecquio y el Matamoros"

😂😂😂😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/M86IfmEMdH