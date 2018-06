Críticas a Telecinco en Twitter por el engaño de 'Supervivientes 2018'

Al igual que hizo con MYHYV, Mediaset decidió que la final de 'Supervivientes 2018' se emitiera en dos partes, una estrategia de marketing muy inteligente, si hubiese resultado bien. La pasada noche, Telecinco engañó a la Audiencia, y, señores, los telespectadores no son tontos.

La primera parte de la final tenía como protagonistas a los últimos expulsados Hugo y Joao,y a los posibles finalistas Raquel Mosquera y Sergio. La cadena había anunciado a bombo y platillo que los concursantes iban a llegar al plató a bordo de un helicóptero como si de un alto cargo público se tratara; buscaban espectáculo. Pues bien, sobre las once menos cuarto de la noche, Jorge Javier anunciaba, supuestamente en directo, la llegada en helicóptero del influencer y la peluquera.

Una sonriente Lara Álvarez salió a recibirlos al helipuerto, en teoría eran a las onces menos cuarto, y la noche, milagrosamente, se convirtió en día. Jorge Javier salió al paso como pudo: "Son las once de la noche. Estamos en riguroso directo, pero por cuestiones de seguridad aeronáutica el helicóptero no podía aterrizar más tarde de las 22.00 horas de la noche, por eso hemos tenido que grabar la llegada del helicóptero con unos 20 minutos de diferencia". No coló y las redes se iluminaron como la noche de Telecinco.

Vaya día más intenso:

1. Lopetegui despedido

2. Urdangarín a la cárcel

3. Dimite Màxim Huertas

4. En Madrid anochece a las 23:18

Y yo me voy de la vida#SVFinal1 pic.twitter.com/x2GAHhiHwO ♏erchuki 🐟🐠🐬🐳🐋🦈 (@Merchuki67) June 13, 2018

Según la normativa de aviación civil, nuestro helicóptero no podía aterrizar después de las 22:00 horas y sí, era de día. El croma no nos da para tanto... YA EN RIGUROSO DIRECTO > https://t.co/0FBgMJbayp | #SVFinal1 pic.twitter.com/xjUzYSrdw3 Supervivientes (@Supervivientes) June 13, 2018

Me explicáis porque en el helicóptero es de día #SVFinal1 pic.twitter.com/PSox4moiKd Carlos (@KERION91) June 13, 2018