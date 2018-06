SUPERVIVIENTES | 'La Noria Salvaje' decidió los finalistas del concurso

Recta final de Supervivientes 2018. La gala número 13 del concurso estuvo a la altura de las expectativas y no defraudó, pasó de todo.

Lo más comentado de la velada, sin duda, fue el duelo que mantuvieron Sofía y Logan en la ya famosa 'Noria Salvaje', un duelo de altura, disputado con tanta intensidad que se llegó a temer por la integridad física de los concursantes. Más de 11 minutos de épica lucha; en los que 'Juego de tronos' parecía 'Barrio Sésamo'.

Sofía y Logan se subieron a la noria, estaba en juego el liderazgo del grupo, algo a lo que ninguno de los concursantes estaba dispuesto a renunciar. Sofía comenzó dubitativa, no confía en ella y eso daba ventaja a Logan, más en forma y más fuerte que la pamplonica. "Aguanta, Sofía, aguanta", le gritaba Raquel Mosquera desde la playa.

Fue impresionante comprobar la resistencia de unas personas que llevan encerradas más de tres meses en una isla, con escasez de recursos.

Los dos rivales comenzaron a dar vueltas en la noria y se mantuvieron sobre ella hasta que la dirección paró la prueba."Habéis hecho historia en Supervivientes 2018 ...Cuando veáis las imágenes os vais a dar miedo de cómo os agarrabais. Estabais sangrando", comentó el presentador catalán.

La sorpresa fue para ambos. Tanto Sofía como Logan pasarán a la gran final del concurso.

Si ya me tenías ganado al 100x100 desde que entraste a Gran Hermano, hoy has conseguido duplicarlo, tripicarlo y todo lo que has querido y más.

A tus pies Sofía Suescun Galdeano 🙌#SVGala13 pic.twitter.com/5H7JdrwaeU