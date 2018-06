Así ha sido la entrevista del ministro Màxim Huerta a su exjefa

Era, sin duda, una de las entrevistas más esperadas: La del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, a la que fuera su antigua jefa, Ana Rosa Quintana, en el programa que ambos presentaron durante muchos años: 'El Programa de Ana Rosa'.

Entrevistado y presentadora, emocionados ambos, no han podido ocultar el "buen rollo" que hay entre ellos. De hecho se han llamado durante la entrevista Ana y Max.

Minutos antes de entrar a su primera reunión del gabinete, Huerta ha querido conceder su primera entrevista a la presentadora de las mañanas de Telecinco.

"No estoy viviendo un sueño. He dormido tranquilamente y hoy tengo muchas ganas de enfrentarme a mi primer Consejo de Ministros", ha asegurado.

Además, el periodista y escritor, que ha asegurado que fue a su madre a la primera a quien llamó tras recibir en encargo de Sánchez, ha querido contar cómo están siendo sus primeras horas como responsable gubernamental: "Ayer estuve con reuniones y llamadas hasta las 9 de la noche. Hay muchas cosas que se van a quedar igual porque, lo que funciona bien, no hay que tocarlo", ha reconocido.

Sobre la polémica de sus mensajes en Twitter en los que aseguraba que odiaba el deporte, el nuevo ministro ha afirmado que "no tuve ninguna tentación de borrar, soy toda la consecuencia de mi pasado. Tengo 47 años y mis tweets pertenecen en algún momento y no tienen nada que ver con la política actual ni los momentos que atravesamos. Algunos son más viscerales a algún ataque que ha podido ver a algún amigo como algunos de 2010, simpáticos, irónicos, fuera de tono... que pertenecen a la parte del ser humano. Son reprobables algunos, pues sí, y tal vez no los escribiría ahora pero nos los voy a borrar".