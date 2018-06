SUPERVIVIENTES | El Maestro Joao confiesa todo sobre el encuentro sexual entre Sofía y Alejandro

Nuevo programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y con él encaramos la recta final del concurso. Sandra Barneda repasó los momentos más controvertidos y divertidos de la convivencia en Honduras. ¡Viva Honduras!

Junto con el hambre y el cansancio, el protagonista absoluto de la noche fue el Maestro Joao. Todos los focos se centraron sobre su persona, y es que el vidente se atrevió a confesar todos los detalles sobre el encuentro amoroso entre Sofía y Alejandro Albalá. También, tuvimos oportunidad de ver la llegada de Francisco al plató de Mediaset, y los preparativos de María Jesús antes de volver a España después de convertirse en la última expulsada del reality.

🎥 María Jesús repasa su paso por 'Supervivientes': "El peor momento lo viví con Sofía" > https://t.co/UbYCdkUXqD pic.twitter.com/z8a9D4IKaL Supervivientes (@Supervivientes) 4 de junio de 2018

Tras enfrentarse el pasado jueves al último cambio de localización, los concursantes perdieron el fuego como recurso, y con él, el poder llevarse a la boca un plato caliente o cocinado, con lo que el hambre ha hecho más mella que nunca en los concursantes.

Por esta razón Joao y Hugo tuvieron un pequeño enfrentamiento: "Tienes una forma de ser que no me gusta de esa manera. Mira que tienes cara..." le espetó el médium.

Pero Joao no se quedó ahí y a continuación la emprendió contra el líder de la semana, Sergio Carvajal."No te has querido poner a los pies de los caballos de Sofía y Raquel... Veo una estrategia fea donde metes a unos amigos hundiendo a otro" afirmaba el Maestro.

"Para mí Logan es como un hermano para mí... He antepuesto la amistad que tengo con Hugo y Logan a la que tengo contigo. Eso te lo digo claro..." contestó Sergio. "Teniendo a tres enemigas de tres meses me nominas a mí. Es salvar a un amigo para matar a otro" zanjó Joao tras hacer sus cábalas.

Pero no todavía hay más del vidente. Atentos que llega el plato fuerte.

Sandra Barneda conectó con Alejandro Albalá antes de ver un vídeo en el que Maestro Joao confesaba un bombazo a Logan. "Estaba durmiendo el otro día. Me despierto varias veces y de repente note un empujón... Era Alejandro Albalá. Me gire y entonces pude comprobar que sí se gustaban. Estaban follando", soltó Joao. "Dije yo que habría meneo y ha habido meneo... El colofón final es que me giré para el otro lado y Alaba se había levantado y solo llevaba la camiseta puesta. Hicieron el amor plenamente en la playa y yo rezando el padre nuestro" zanjó Joao.