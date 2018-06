SUPERVIVIENTES | El radical cambio de look de Jorge Javier y el primer finalista del concurso

El jueves por la noche pudimos asistir a la gala número 12 del reality de supervivencia.

Una velada donde conocimos quien es el primer finalista del programa y la expulsada de la noche. Además pudimos disfrutar de la prueba de recompensa, una nueva ronda de nominaciones; todo ello supervisado por un Jorge Javier que se presentó en plató con un radical cambio de look. El catalán se presentó con el pelo rapado y teñido de blanco.

Desde la palapa los robinsones repasaron los momentos más álgidos de la semana. La comida fue el plato fuerte. Logan y Sergio estuvieron en el punto de mira por no compartir sus alimentos con el resto de sus compañeros. "Es muy fuerte... Cuando reparte Logan siempre es más abundante. Siempre poniendo excusas", se quejaba el resto de concursantes.

La relación entre Sofía y Logan está entredicho. La pamplonica tuvo la oportunidad de escuchar unas conversaciones en las que Logan contaba su particular versión del affaire que mantuvieron, y la chica explotó: "Eres un mentiroso. No voy a volverte a dedicar ni un minuto de gloria. El que me importa a mí es Alejandro... Sé que le he hecho mucho daño. Le he pedido perdón"

Sergio le susurró al oído a Albalá que era un "calzonazos", algo que a Sergio ni le molestó no así a Jorge Javier que estalló: "Se os llena la boca de respeto. Esas palabras que suenan tan bien pero el respeto es otra cosa chavales... Hay muchísima gente luchando durante muchos años para que este tipo de pensamientos queden enterrados y seguís viviendo en la época de la post guerra" ha afirmado refiriéndose a Sergio Carvajal. También tuvo para Logan: "Hablar de una tía que te mete la mano en el paquete delante de unas cámaras... Y vosotros sois los que habláis de caballerosidad" afirmó. "Con el tiempo he aprendido que jamás van a cambiar de opinión" zanjó.

Era las mujeres las que estaban nominadas y María Jesús fue la elegida para abandonar la isla. Antes de hacerlo dio su beso de judas...a Logan.

Vamos con el solomillo: La prueba de líder, que esta vez otorgaba la primera plaza en la final. "Salto de cama" esa fue la prueba. Colgados de una plataforma, el último que tocara el agua se convertía en el ganador. Tras unos minutos que parecieron horas Sergio se hizo con la plaza de finalista.

Sofía y Alejandro debían despedirse y se despidieron sin despejar las dudas acerca de su futuro juntos, pero Sofía lo tiene claro: "No quiero perder a Alejandro por nada del mundo", afirmó.

¡Recordamos que la semana que viene habrá doble expulsión! Y los nomindasos quedaron de la siguiente manera: Hugo, Logan y el Maestro Joao se verán las caras el próximo jueves.