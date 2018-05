Supervivientes: Tierra de nadie regresó la pasada noche a nuestras pantallas. De la mano de Jorge Javier Vázquez conocimos todas las novedades acaecidas en la isla. Una velada que no dejó indiferente a nadie. El regreso de Albalá trae a Sofía de cabeza, las luchas internas entre los concursantes se agudizan, la prueba de recompensa estuvo muy discutida y el encuentro entre Raquel Mosquera y su marido fue de lo más fogoso. Y como no, el maestro Joao fue protagonista destacado. ¿Se imaginan por qué?

Tras el encuentro la semana pasada entre Raquel Mosquera y su marido, la pareja pudo disfrutar de una noche de pasión en Cayo Cochinos, y pudimos asistir al primer edredoning de la temporada.

La llegada de Albalá ha revolucionado a los habitantes de la isla y ha enfrentado a Sofía con Logan, Sergio y Hugo, que no dudan en atacar a la pamplonica en la primera ocasión que se les presenta, la última: los horarios de pesca. La de Pamplona no se calló: "Es lo único a lo que os podéis agarrar. Lleváis todo el concurso sin compartir nada y ahora os quejáis de los horarios de pesca".

"Estoy harto de Sofía esto y de Sofía lo otro... Si es mi pareja no permito ni media palabra" afirmaba el Maestro en referencia a Albalá.

El juego de recompensa

Lara Álvarez presentó 'la rueda de molino', una prueba en la que los participantes debían transportar una gran rueda a través de un circuito de obstáculos. Había una barbacoa en juego pero ninguno de los concursantes pudo disfrutar de ella. Se pasaron del tiempo límite de la prueba y tuvieron que conformarse con una hamburguesa.

Desde que regresó a la Isla Alejandro, Sofía ha intentado recuperarle. "El único que quiso ir más allá fue Logan. En cuanto a la primera semana y todo lo que hice te pido muchísimo perdón porqué tú tuvieras que estar tragando en España. Me hace sentir una puta mierda pero en la vida no te he puesto los cuernos" le confesó Sofía a su ex. "No quiero perderte por nada del mundo y es lo único claro que tengo", concluía. "No sé si lo olvidaré o no, si podré estar contigo o no... Quererte te quiero pero no como antes. No te voy a mentir", fue la contestación del duro de Albalá.

La nota de humor la puso como siempre el Maestro Joao y sus descabezadas predicciones. Esta vez fue el trasero de Alejandro, el culo que leyó el Maestro: "Sexualmente eres una bomba. Te gusta la fantasía... Te marca mucho la traición sobretodo de los amigos. Es muy difícil que tragues eso" predijo Joao ante las posaderas de Alejandro. "Tienes un culo de emperador. Te vas a sentar en sillas muy importantes. Tú culo es de la jet set", concluyó.

🎥 El Maestro Joao le lee el culo a Alejandro Albalá: "¡Tienes trasero de emperador!" > https://t.co/3ww7UKncg4 pic.twitter.com/CgYa8khedE Supervivientes (@Supervivientes) 30 de mayo de 2018

También hubo tiempo para las recompensas envenenadas, una prueba muy polémica ya que los supervivientes tenían la oportunidad de cambiar sus recompensas con otros compañeros. Sin duda, Raquel Mosquera fue la gran vencedora.