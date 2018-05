Monumental bronca entre Samantha y Pepe en 'Masterchef'

TVE emitía la pasada noche el primer 'Masterchef' sin Eva González como presentadora. A pesar de que ya ha dado a luz, su ausencia se debía al avanzado estado de gestación que tenía en el momento en el que se grabó el programa.

En las habituales pruebas de exteriores, Eva solía ser la persona que recibía a los comensales y les entretenía hasta que los concursantes tenían los platos listos. Esa misión le ha sido encargada a Samantha Vallejo-Nájera que, en su estreno con los invitados, no dudó en ponerse seria ante otro de los miembros del jurado.

El problema vino cuando el equipo rojo (apadrinado por Pepe González) no tuvo a tiempo el menú encargado.

"¡Pepe! Esto es un desastre. Tengo ocho comensales que no tienen entrante. Ya me contarás qué hago", le gritó Samantha.

"Ya, ya, ya lo sé", le contestó Pepe

"¿Ya qué? ¿En tu restaurante haces eso?", le respondió.

El padrino del equipo rojo se lo tomó con humor "Te estás luciendo, para una vez que vas a comensales...". Pero a Samantha no le hizo ninguna gracia "No, te estás luciendo tú con tu equipo. Lo que no entiendo es que lo único que te he pedido es que es la primera vez que me toca esta situación y que quiero quedar bien ¿y me dejas ocho platos sin sacar?"-

A partir de ahí el tono de la disputa fue subiendo:

"¿A mí me echas las culpas?", le dijo Pepe

"No, a tu equipo", respondió Samantha

"Ya solo faltaba eso, ¡que me echéis las culpas a mí!", concluyó Rodríguez.

Primera presentación superada 💃🏽💃🏽💃🏽 Ahora que los aspirantes no me hagan pedir perdón mi primer día 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #MasterChef — Samantha de España (@SamySpain) 28 de mayo de 2018

VER VÍDEO (en el 1:29:12)