SUPERVIVIENTES | Tenso reencuentro entre Alejandro Albalá y Logan

Ola a ola, llegamos a la gala número 11 de Supervivientes 2018. La velada estuvo marcada por el regreso de Alejandro Albalá a Honduras, y su reencuentro con Sofía, primero desde que su ex conociera a Logan, y éste hiciera tambalear su relación.

También pudimos asistir a una nueva prueba de recompensa, otra tanda de nominaciones, el juego de líder y cómo no, el Maestro Joao. El vidente habló en directo con su hijo, Luismi.

Déjate llevar por la corriente y continúa leyendo para estar enterado de todo lo que pasó durante la última gala.

Empezamos con la prueba de recompensa, que no era otra que un suculento plato de espaguetis con albóndigas, un manjar para los famélicos concursantes que se emplearon a fondo para conseguirlo. Los robinsones se dividieron en dos grupos y comenzó el espectáculo. Fueron María Jesús, Sofía, Hugo y Francisco, quienes acabaron con los churretes en la comisura de la boca y se alzaron con la victoria. Los devoraron.

El reencuentro entre Logan y Alejandro Albalá fue de película de miedo. Mucha tensión. "No hemos venido a hacer amigos, por lo menos yo, y él tampoco... No va a sacar ninguno de aquí", dijo Albalá tras su encuentro con el asturiano. Albalá no tardo en pedir explicaciones por el beso entre Sofía y Logan. "La primera semana fue la que convivimos. Nos dimos un par de besos y nada... Por mi parte tengo que decir que no quise que esa situación fuera a más", se disculpó caballerosamente Logan.

Su reencuentro con Sofía, su expareja, fue de lo más esperado de la noche. Como aquella película de David Lean, fue un 'breve encuentro' pero intenso. La de pamplona estaba encantada de volver a ver a Alejandro, no tanto él, que la espetó: "Para la gente falsa e hipócrita no tengo tiempo. Después de todo lo que se ha dicho de beso por aquí, beso por allá,... Sabiendo que me fuiste infiel", le reprochó.

El cantante Francisco, uno de mis favoritos, abandonó la isla expulsado. Se sentó en el banquillo de los nominados junto a Sofía, Logan, y Raquel Mosquera, y en ese mismo orden se fueron salvando uno a uno, hasta que le llegó el turno al valenciano. Su 'beso de judas' fue a parar a la mejilla de María Jesús, primea nominada de la semana. Adiós, Francisco. Un placer.

Vamos con el vidente que no las ve venir. El maestro Joao, mi nuevo favorito, charló con Luismi, el colombiano de 23 años. "Te adoro, eres una gran persona... Cuídate mucho. Recuerda que tú me devolviste la vida... Te doy las gracias por estar en mi vida" exclamó el Maestro Joao.

Y por fin, la prueba de líder. Logan y Sergio, Sergio y Logan, dos titanes sobre la arena de la palapa. Dos colosos de la naturaleza enfrentados, un choque épico, quizás el más grande desde que comenzó el formato. Sobre una rueda en el mar pelearon. El primero que tocase el agua sería eliminado. Más de ocho minutos aguantaron hasta que a escasos segundos de proclamarse los dos cómo líderes, el pie de Sergio le jugó una mala pasada y perdió. Logan se ha convertido en el nuevo líder de la semana.

Para acabar, los nominados, mejor dicho, nominadas: María Jesús, Sofía y Raquel Mosquera. ¿Quién será la próxima expulsada? Lo sabremos la próxima semana.