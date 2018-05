La bronca entre Willy Toledo y Ferreras en 'Al Rojo Vivo'

Tras la polémica rueda de prensa que el actor Willy Toledo ofreció, junto a otros colegas de profesión, entre ellos Javier Bardem y Alberto San Juan, desde el centro pastoral San Carlos Borromeo de Vallecas, conocido popularmente como la 'iglesia roja', el director del programa de 'La Sexta', 'Al Rojo Vivo', Antonio Ferraras quiso entrevistar al intérprete madrileño, para saber entre otras cosas si se iba a presentar ante el juez tras ser denunciado por sus comentarios blasfemos.

Toledo se mostró indignado por su citación judicial y señaló que es necesario revisar "con urgencia" el delito contra los sentimientos religiosos."La justicia es absurda", afirmó el actor. Entonces el periodista le preguntó "¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?". "Hasta donde sea. Si me tienen que llevar preso, iré a la cárcel. Jamás he tirado una piedra y he escondido la mano, estoy dispuesto a asumir las consecuencias por haber ejercido mi derecho a la libre expresión y a cagarme en lo que me de la gana", afirmó Toledo. "¿Quién no se caga en Dios en algún momento de su vida?" se preguntó el actor.

La entrevista estaba discurriendo por los derroteros más normales hasta el momento en que el actor aseguró que en España no vivimos en democracia. "Que desde los medios sigáis sosteniendo que vivimos en democracia os hace responsables de que el pueblo español sufra este acoso y derribo", se quejó Toledo. Pero no se quedó ahí, y arremetió contra 'La Sexta': "Estás legitimando el fascismo encubierto", le espetó a Ferreras. "Fíjate qué democracia hay que esta cadena me tiene prohibido trabajar desde hace cinco años en este país por emitir mis opiniones políticas"., matizó Toledo.

Ferreras, entonces invitó al actor a acudir a su programa:."Perfecto, hablaremos del señor Vasile y de los señores que deciden quién hace y quién no hace cine en este país", concluyó el actor.