Supervivientes | La pelea de Alberto Isla y Albalá en plató

Nuevo domingo y nueva velada de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. De la mano de Sandra Barneda los espectadores se pusieron al día de todo lo acontecido en Cayos Cochinos; la periodista presentó una gala en la que la tensión entre los asistentes al plató fue lo más destacado. Aunque también hubo momentos para el humor como la broma que le gastaron al Maestro Joao. Y también confesiones como la de la infidelidad de Romina. La prueba de recompensa y las tensiones entre los concursantes completaron los contenidos del programa.

Empezamos con la conexión con Romina Malaespina, última expulsada del reality.

Tras mostrarla un vídeo en el que se resumía su polémico paso por el concurso, la argentina confirmó algunos de los rumores que los anteriormente expulsados venían vertiendo sobre la convivencia en Honduras. Malaespina confirmó que existió un beso entre Sofía y Logan. "Me lo contó una de las partes implicadas", confesó Malaspeina, que se enfrentó a los protagonistas tras irse de la lengua. "No sé qué manía tienen de querer encasquetarme con Logan", se escudó Sofía. "Fue un beso de buenas noches", acabó alegando Logan. "Después de esto no pasó nada más", concluyó.

Alberto Isla protagonizó el altercado de la noche. Altercado por llamearle de alguna manera, porque el marido de Chavelita, otro de los expulsados del concurso, casi llega a las manos con Alejandro Albalá.

Antes de que Isla entrara en paltó, Barneda pidió a Albalá que por favor guardara las formas. A los pocos minutos tuvieron el primer encontronazo que casi acaba en pelea.

Isla acababa de revisar las imágenes de la supuesta infidelidad de la hija de la Pantoja en la feria de Jerez. Alberto aseguró que ya "está olvidado" y criticó a la dirección el hecho de mostrarle las imágenes. "No me esperaba el vídeo y creo que no era el momento de verlo", comenzó a calentarse, mientras aseguraba que "lo que se vio en estas imágenes no volverá a ocurrir".

Entró en escena Albalá: "Sabes que te ha sido infiel, lo que no lo quiere ver porque es un chollo", le soltó. Alberto perdió las formas, se levantó y se encaró con el concursante."El que tiene montado aquí un chollo eres tú. Eres un niñato", le contesto Isla cargado de ira. Tuvieron que intervenir el resto de invitados para que la discusión no llegara a mayores.

La decisión de Barneda para restablecer la calma en el plató fue la de expulsar a Albalá del mismo. Cuando las aguas estuvieron más calmadas, regresó.

Cambiamos de tercio y vamos con el Maestro Joao, que recibió la visita de su sobrina en la isla. Risas, risas y más risas, es lo que vende este hombre en la palapa. La dirección le propuso una prueba: debía encontrar las letras de una palabra escrita en lenguaje garífuna que sus compañeros tenían impresa en alguna parte de su cuerpo. Y se puso manos a la obra a registrar a los concursantes, desde el trasero hasta los pechos.

Joao superó la prueba y por ello se llevó una grata sorpresa. Tras una broma inicial en la que se presentó una persona afirmando que era un concejal de su distrito, el programa le regaló la presencia de su sobrina. Besos, abrazos, presentaciones y una pregunta que despertó las carcajadas en Honduras y Madrid: "¿Te gustan las cosas que me dice Jorge Javier Vázquez?

Como cada domingo, asistimos a la prueba de recompensa. Divididos en dos grupos, Raquel Mosquera y Logan tuvieron que indicar a sus compañeros, que tenían los ojos vendados, cómo romper unas piñatas. Ganaron los de Logan.

Otro momento fue la renuncia de Francisco. Los últimos días están haciendo mella en la salud física y metal del intérprete. Y la ridícula denuncia de sus compañeros, en la que le acusaban de haberles amenaza, ha entristecido de sobremanera al cantante valenciano. "Están provocando para que les metas un par de ostias que les devuelvan a España", aseguró Francisco con la idea entre ceja y ceja de abandonar la isla. Finalmente sus familiares y amigos consiguieron convencerle para que se quedara en Supervivientes 2018.