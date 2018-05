Como cada jueves noche asistimos impávidos a una nueva gala de 'Supervivientes 2018', el reality donde los concursantes pasan más hambre que Carpanta. Décima gala que se aderezó con polémica, discusiones, expulsiones, prueba de recompensa y nuevos líderes. Bienvenidos a la isla.

En la prueba de recompensa participaron seis valientes. Hugo, Joao y Francisco se quedaron fuera. Compitieron por parejas: María Jesús y Sergio, Romina y Sofía y Logan y Raquel Mosquera, y fue esta última la que se llevó el gato al agua y se llevaron el ansiado premio: Noche en hotel (5 estrellas) con desayuno y cena incluidos.

Otro momento destacado de la velada fue la conversación telefónica que mantuvieron Sergio Carvajal y su novia. De esta manera, Carvajal coge oxígeno en un momento complicado en el concurso. No podía más y el instagramer lloró como un niño. "Necesitaba saber que todo estaba bien", sollozó.

Jorge Javier estalló contra Logan, Hugo y Sergio tras las acusaciones de éstos al cantante Francisco por, según ellos, haberles amenazado con un machete. "Os voy a decir una cosa como espectador. Ha sido una de las situaciones más ridículas que yo he visto en años en televisión y mira que llevo veinte años trabajando". Les dijo enfadado. "Os habéis aprovechado de la situación de una manera muy maquiavélica y muy pueblerina para anclaros en el chisme... Como si Francisco fuera a ir por la isla con un machete cortando cabezas", el presentador impartió justicia a su manera.

En el banquillo de los nominados se sentaron Raquel Mosquera, Hugo, Romina, Logan y Sergio. Romina Malaspina no volverá hacerlo y se convirtió en la nueva expulsada del concurso. Entre nosotros, ya era hora.

En plató, lo más destacado fue la aparición de Alberto Isla tras su expulsión de la palapa la semana pasada y se encontró con la realidad española: Chabelita, según la prensa, habría engañado a Isla durante su estancia hondureña. "Esto es muy desagradable, lo que se ve en televisión. Tendré que hablarlo con ella en privado, hablar las cosas y arreglarlas", comentó Isla.

Tras la bienvenida a España, Alberto quedó conmocionado. "No me hace ninguna gracia nada que tengo que ver con infidelidades. Yo la respeto al 100% y quiero que sea mutuo" expresó el andaluz. "Este circo me parece vergonzoso... Lo normal es respetar y yo te he respetado". Hasta me da pena.

Vamos a ir terminando. Las nominaciones. Recordemos que Sofía tenía el privilegio de nominar directamente tras haber conseguido durante la semana el amuleto. Fue Logan el agraciado. Por lo que las nominados de esta semana son: Logan (directo por Sofía), Francisco, Sofía y Raquel Mosquera (nominación directa de Sergio). Buen fin de semana.