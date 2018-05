Aluvión de críticas a Pilar Rubio tras su reaparición televisiva por no cumplir con la baja maternal

Pilar Rubio reapareció anoche en televisión, y lo hizo en el programa de Atresmedia conducido por Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

La mujer de Sergio Ramos mostró su impresionante aspecto después de haber dado a luz a su tercer hijo. Se la veía algo delgada, aspecto que Rubio justificó por la falta de sueño que acarrea el cuidado de un bebé recién nacido. "Estoy delgada de dormir solo tres horas al día", le dijo la colaboradora al presentador. También compartió detalles de su parto: "Tardé solo tres minutos y medio. Estoy acostumbrada, estoy ya entrenada. Ha ido muy bien" comentó ante la audiencia, y reconoció que la convivencia de los niños en casa es algo complicado debido a los celos que siente los dos mayores: "Alejandro se porta muy bien, pero tengo un pequeño problema con sus hermanos: tienen celos. Eso sí, yo quiero un brazo más, no me dan solo dos con tres niños. Seguro que los chicos de ciencia han inventado algo así".

Pero su regreso no fue dulce del todo. Muchos espectadores no tardaron en criticar a la presentadora por su "mal ejemplo" a la sociedad, ya que Rubio no cumplió con los plazos de su baja maternal.

Gracias Pilar Rubio de parte de todas las mujeres por volver taan pronto al trabajo. Para qué usar tus 16 semanas que tanta lucha han costado... Y encima dando lecciones chorra #CatedralMarEH Modo Ironía ON. Cabreo ON Ceguera_total (@ceg_ttl) May 16, 2018

Pilar, cariño, flaco favor haces estando trabajando cuando deberías de estar de baja maternal. Muchas luchando por bajas dignas y tú dando ejemplo de lo contrario a la naturaleza Ali (@alitfacm) May 16, 2018

Pero también hubo quien salió en defensa de la morena por decidir si quiere disfrutar de su baja o por el contrario desea reengancharse al trabajo

Los tuits d las q se definen a sí mismas como feministas.Las q luchan x 'nuestros' dchos y critican a @PilarRubio_ x adelantar su vuelta al trabajo. Soy mujer y madre d 3 https://t.co/Tpra3lVg4d agoté la baja con ninguno xq no me dio la gana. No tengo q justificarme.Ella tampoco. pic.twitter.com/39R2ZZEohL sandra fernández (@sfernandezh) May 16, 2018

Pero sin duda, uno de los momentos más entrañables de la velada fue cuando Pilar enseño una foto del recién nacido que tenía en su móvil.