Los espectadores de 'Supervivientes: Conexión Honduras' asistieron al encuentro más esperado entre María Jesús y su actual pareja, Julio Ruz. La concursante pudo ver a su chico aunque para ello tuvo que hacer frente a una dura prueba.

Dicho reto consistía en sacar a Ruz de una jaula. Para ello, María Jesús tenía ante sí una serie de platos para degustar, de los cuales debía escoger cinco. En cada uno de los platos, se encontraba un número que sumaba el número de llaves que podía obtener para abrir la caja.

La ex Miss España, que comió desde un muslo de pollo hasta un donuts de gusanos y saltamontes, no superó final el reto, motivo por el cual se puso a llorar de manera desconsolada pensando en que no podría reencontrarse con su pretendiente. Acto seguido, Lara Álvarez tuvo que frenarla en su intento de subirse a la caja para sacar a Julio.

A pesar de ello pudieron verse sobre la arena de la playa de Cayo Paloma, en la que se rebozaron y se comieron a besos. Después, Julio Ruz trajo consigo la hamburguesa que tanto anhelaba María Jesús para comérsela sobre el cuerpo de su novio, con restregones de ketchup.

Finalmente María Jesús le hizo la siguiente proposición: "¡Quiero tener un hijo contigo!" exclamó emocionada, para terminar celebrando en el agua que su prometido se quedaría por la noche junto a ella.