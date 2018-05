Gloria Lomana le explica a Risto su "enfrentamiento" con Ferreras

La exdirectora de Informativos de 'Antena 3', Gloria Lomana, fue una de las invitadas que pasaron este domingo por 'Chester', el programa que presenta el polémico Risto Mejide.

La periodista explicó las razones que le llevaron a salir de Atresmedia tras estar 13 años al frente del departamento de Informativos. "Me fui sin decir nada, con el mejor de los recuerdos y con un buen acuerdo económico. ¿Quién soy yo para discutir si mi empresa toma una decisión editorial diferente a la que yo creo?. La carga informativa no iba a estar en el canal", aseguro.

Esa respuesta hizo que Risto pensara lo que muchos habían debatido en los despachos. ¿Acaso la dirección del grupo de comunicación había decidido que 'laSexta', con Ferreras al frente, fuera el canal informativo y 'Antena 3' el del entretenimiento?

La respuesta hizo que Mejide fuera más allá: "¿Ferreras te ganó la batalla?". Lomana respondió: "No quiero entrar en particularidades de este tipo. No hubo conflicto entre nosotros, al menos desde mi lado. Mi lema en la vida es no pelearse con nadie. No me planteo la confrontación cuerpo a cuerpo. Si la apuesta es otra, yo discreta".

Esas revelaciones que hizo Lomana no han sentado nada bien la redacción de Informativos.

En cuanto a su ideología, Lomana se defendió: "No soy una periodista de derechas. Soy una liberal convencida que ejerce su profesión con rigor, ética y atendiendo a los hechos y a la verdad".