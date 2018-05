A pocas horas de la gran final de Eurovisión 2018, que se celebrará el sábado en el pabellón Altice Arena de Lisboa, Los guionistas y humoristas del programa 'Late Motiv', que dirige Buenafuente, han imagino cómo sería la actuación que harían nuestros políticos, en el caso de que fueran ellos quien representaran a España en Eurovisión.

'Políticovisión', tal y como la han denominado, trae consigo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy interpretando a Rodolfo Chikilicuatre con el "El chiki chiki", y a Íñigo Errejón sustituyendo a Daniel Diges con el tema 'Algo pequeñito' acompañado de Ramón Espinar, Carolina Bescansa, Manuela Carmena e Irene Montero. Pablo Iglesias también hace acto de presencia en el escenario

Albert Rivera sustituye a Manel Navarro cantando "Do it for your lover" y finalmente Cristina Cifuentes emula a María Isabel y su popular tema "Antes muerta que sencilla".

Pasen y vean.