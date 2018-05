Casi dos meses de supervivencia extrema en la isla y los concursantes siguen en pie. Jorge Javier y Lara Álvarez con su simpatía habitual nos pusieron al tanto de todo lo que ha pasado estos días y no hemos tenido la oportunidad de ver. Expulsión de un nuevo concursante, roces, amor, sexo y nuevas nominaciones con los concursantes castigados por haberse saltado las normas la semana pasada. Comenzamos el repaso.

Los dos grupos se unificaron y los concursantes se mostraron encantados con la idea de que entre tantos las tensiones entre ellos disminuirían, todos menos la de siempre. Sofía no estaba muy conforme con la idea de la dirección de juntarlos a todos. Al unísono se pusieron manos a la obra y construyeron en las blancas arenas de Playa Uva una cabaña común para todos. El reencuentro entre Sofía y María Jesús fue más frío que un día de invierno en Teruel. Ni siquiera se saludaron y no se las vio especialmente cómodas con la reunión.

A la noche no le faltaron candidatos para abandonar la isla: María Jesús, Joao, Alberto Isla, Romina, Raquel y Sergio esperaron sentados el veredicto. Alberto Isla, en una votación muy ajustada fue el elegido para dejar el concurso, dentro de poco podrá volver a disfrutar de la compañía de su suegra, Isabel Pantoja. La verdad es que se marchó como un señor: aceptó la decisión del público y reconoció que durante los últimos días se había mantenido en un segundo plano y que ese hecho seguramente acabó perjudicándole. Alberto, gracias por venir.

La prueba de recompensa fue un poco engorrosa. Divididos en grupos de tres, los concursantes se sumergieron en la famosa piscina de barro. Con los lodos que tenían pegados a su cuerpo debían llenar cubos. María Jesús, Romina y Sergio consiguieron proclamarse ganadores de la prueba y disfrutarán de una deliciosa barbacoa como recompensa.

Como decía la Doctora Ochoa, "hablemos de sexo". Melisa, la expulsada de la semana pasada hizo su aparición en el plató de Mediaset, y le faltó tiempo para comentar que Sofía había realizado "tocamientos" íntimos a Hugo durante una noche. Los protagonistas, lo negaron. Sin embargo Sofía aseguró que Hugo sí le pidió que le masturbara. Hugo siguió negando. "Me han dejado mal delante de todos y no lo voy a aguantar", se lamentaba el chico.

La temperatura continuó en aumento y llegó hasta máximos cuando la ex Miss España, María Jesús comentó el sueño erótico que había tenido en la Isla. En él comía una hamburguesa gigante mientras su marido le lamía el kétchup y la mostaza que resbalan por su cuerpo.

Desde el plató, su marido animó a la dirección para que el sueño de su mujer pudiera hacerse de realidad. Y la dirección se lo concedió: Julio Ruz viajará a la isla a realizar una 'performance' y cumplir sus deseos.

Por otro lado, Raquel Mosquera y Romina Malaespina, continúan con sus peleas y su relación no existe. La argentina le reprochó que no aceptara sus disculpas y la peluquera le contesto que no las acepta "si no son sinceras".

Para la prueba de líder, Sofía se enfrentó a María Jesús. Duelo de tronos entre una 'viceversa' y una miss, estas cosas sólo se pueden ver aquí. Una prueba realmente dura en al que las concursantes aguantaron 4 minutos dando vueltas en una rueda sin caer al agua. Sofía consiguió proclamarse como líder del grupo unificado.

Y para terminar, los nominados. : Romina, Raquel, Logan, Sergio y Hugo se jugarán su estancia en la isla.

El lunes, más.