SUPERVIVIENTES | El maestro Joao vaticina el futuro de Francisco leyéndole el culo

Nueva edición de 'Supervivientes: Tierra de nadie', y nuevas polémicas en el aire.

La pasada noche Jorge Javier nos puso al día de todos los acontecimientos que sucedieron en la isla, que no han sido pocos.

Una de las protagonistas de la velada fue la pamplonica. Sofía cada día se siente más apartada de la manada y desde la semana pasada cuenta con menos aliados en Honduras. La prueba de recompensa y el juego de reconciliación, también ocuparon un lugar destacado entre los contenidos del programa, pero, sin duda, nada como el tremendo enfado de Oriana con Carmen Gahona y el duro enfrentamiento entre Sofía y María Jesús, pero sobretodo, el momentazo de la noche lo protagonizó Francisco, bueno, el trasero de Francisco para ser exactos. El maestro Joao se atrevió a leer el 'culete' del cantante.

Como hemos comentado, Sofía parece que ha declarado una guerra unilateral, y no se lleva bien ni con las caracolas, la de Pamplona ha roto definitivamente con los chicos de la isla. "Qué suerte haberme dado cuenta de muchas cosas. Lo tuyo es lamentable Logan y, Sergio, lo tuyo peor que eres un falso... Eres un falso" transmitió la concursante a sus dos compañeros. Sin duda, lo que parece enterrado baja la blanca arena de la playa es la gran relación que mantuvo con el instagramer: "Eres un manipulador. Te guías por intereses... Lamentable. Qué vergüenza. Eso es de no ser persona". Parece que durante los últimos días la extronista y Hugo no se pueden ni ver y eso que antes eran inseparables. El equipo de Playa Cabeza de León cada vez está más dividido y a Sofía solo le queda el hombro de Raquel Mosquera.

Para la prueba de recompensa, cada equipo jugó por separado. Estaba en el aire una semana de almuerzos completos con cafés y tostadas. Dos fueron los ganadores, uno por cada grupo: Sofía Suescún y Alberto Isla.

También sopló levante. Oriana y Carmen Gahona se enzarzaron en una fuerte discusión que acabó cuando Oriana exigió no volverse a sentar al lado de Carmen.

Ante el temporal, la dirección decidió que los concursantes jugaran un juego de reconciliación. Organizados en parejas, durante unos segundos, se dijeron todo a la cara.

Cuando el careo lo protagonizaron Sofía (esta mujer está en todos lados) y María Jesús, las nubes se cernieron sobre la palapa. La pamplonica atacó: "Con esta señorita que tiene grande desequilibrios mentales poco tengo que hablar. Todo lo que me dices es completamente falso. Espero que hayas aprendido a tener argumentos buenos para ir contra mí", reprochó. "Con personas tan maleducadas poco se puede hacer. Que te perdone Dios aunque creo que crees más en el diablo", zanjó la versión espiritual de María Jesús.

Agárrense que vienen curvas. El maestro Joao leyó el culo de Francisco en lo que fue el momento más divertido de la noche. Joao es todo un descubrimiento y con sus comentarios levantó el ánimo del resto de concursantes, ¡Bravo por él!

"Latino, tienes el culo blanco platino" le espetó el maestro al cantante. "Tienes el culo caído pero va a haber un gran cambio en tu vida. Vas a viajar mucho" iba comentando mientras le observaba el culo de bien cerca. Un genio.