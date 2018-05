EUROVISIÓN | Todos los detalles y dónde ver la primera semifinal

Esta noche 19 países competirán por hacerse con una de las 10 plazas que otorgan el pase a la final de Eurovisión, que se celebrará el próximo sábado 12 de mayo.

La2 de TVE comenzará a retransmitir el primer corte hoy a partir de las 21:00 horas. Los maestros de ceremonia por parte nacional serán Tony Aguilar y Julia Varela. De esta primera fase saldrán los 10 clasificados que disputarán la final el próximo sábado. Sobre las 23:05 horas de esta noche ya sabremos quiénes son.

Los países favoritos para pasar este primera ronda son: Israel, Chipre, Bulgaria, Finlandia y Grecia. Entre que los que cuentan con peores pronósticos : Islandia, Irlanda, Albania, Armenia y Lituania, cuyos representantes podrían hacer las maletas esta misma noche y regresar a su patria.

Serán los propios espectadores del concurso, junto con un jurado profesional, los que decidirán quiénes siguen en el concurso y quiénes no. Por un lado, se recontarán los votos del jurado profesional que emitió sus puntuaciones tras el último ensayo, y por otro, el resultado del televoto de los seguidores del certamen. La puntuación total se repartirá al 50% entre jurado y espectadores.

Para esta noche este será el orden de participación será el siguiente:

1. Azerbaiyán: "X my heart", Aisel

2. Islandia: "Our Choice", Ari Ólafsson

3. Albania: "Mall", Eugent Bushpepa

4. Bélgica: "A Matter of Time", Sennek

5. República Checa: "Lie To Me", Mikolas Josef

6. Lituania: "When We're Old", Ieva Zasimauskaité

7. Israel: "Toy", Netta

8. Bielorrusia: "Forever", Alekseev

9. Estonia: "La Forza", Elina Nechayeva

10. Bulgaria: "Bones", Equinox

11. Macedonia: "Lost and Found", Eye Cue

12. Croacia: "Crazy", Franka Batelić

13. Austria: "Nobody but You", Cesár Sampson

14. Grecia: "Oneiro Mou", Gianna Terzi

15. Finlandia: "Monsters", Saara Aalto

16. Armenia: "Qami", Sevak Khanagyan

17. Suiza: "Stones", Zibbz

18. Irlanda: "Together", Ryan O'Shaughnessy

19. Chipre: "Fuego", Eleni Foureira