"Los Javis", Javier Calvo y Javier Ambrossi, fueron dos de los protagonistas de 'Chester' el pasado domingo. Junto a Risto Mejide hablaron del éxito, la libertad y la sexualidad, pero sobre todo trataron el bullying. "Somos lo que somos pese al bullying", fue lo primero que comentaron.

Ambrossi, que lo ha sufrido, se sinceró sin tapujos: "Yo iba con miedo a clase. A mí de repente me han tirado un diccionario en mitad de clase, o toda la gente se ha puesto de acuerdo para pegarme cuando salía por una puerta, aunque tampoco excesivamente fuerte. Nada como esos vídeos que se han hecho virales de palizas, pero sí acoso", explicó.

"Llegué a no tener ganas de ir al cole porque sabes que te van hacer daño", continuó. "Escuchabas siempre cosas a tus espaldas, la gente se ría de ti en clase siempre, temía ponerme el primero en el bus por escuchar siempre las risas de fondo...", aclaró posteriormente.

"Creo que, con 33 años, aún no estoy liberado (de su educación religiosa). Estas reivindicaciones que hago en televisión o redes sociales es para recordarme a mí mismo que lo que hago está bien", comentó Ambrossi, que dice tener todavía "los pensamientos del Opus metidos dentro y porque hay profesores que han permitido que la clase se riese de mi, que pusieran en la pizarra que los gays iban al infierno".

"¡CALVO MARICÓN!"

Tras Ambrossi, fue Javier Calvo quien tomó la palabra. "Lo he pasado mal por épocas en mi colegio. Me he sentido rechazado", comenzó. "No he sido el más guay del cole. He tenido un chico en clase que cuando pasaba por el pasillo, todos los días religiosamente me decía: ¡Calvo maricón! Todos los días", contó entre lágrimas, emocionado pero orgulloso de su éxito actual, ya que es "un poco una venganza contra todos aquellos que nos han hecho bullying".

"Me hice el hetero muchas veces, estaba muy perdido en la vida. Ojalá yo hubiera tenido los referentes que ahora hay", reconoció, ante el asombro de Risto y el público.

'FÍSICA Y QUÍMICA', PUNTO DE INFLEXIÓN

Javier Calvo, añadió que esa falta de referentes le hizo encontrarse perdido, pero que gracias a 'Física o Química' encontró su verdadera identidad: "Descubrí mi sexualidad gracias a mi personaje en 'Física o Química', por eso guardo en mi corazón a Fer y a la serie. Me pasaba lo mismo a mí que al personaje, su crecimiento me hizo darme cuenta de cómo era yo".