Susanna Griso ha vuelto desde este lunes a ponerse delante de la cámara de 'Espejo Público'. Lo hace tras haber estado unos días de baja por maternidad, después de viajar a Costa de Marfil a por su hija adoptiva de 5 años.

A su regreso a la gran pantalla, la presentadora no daba crédito ante lo que ocurría al finalizar su primera entrevista con el abogado Pau Molins.

El letrado le animaba a abrir el presente en directo. "Es una pulsera, me hubiera gustado venir con un osito pero en la tele no me dejarían entrar", aseguraba.

Una emocionada Griso agradecía el presente. "Es usted muy detallista".

La presentadora era recientemente portada de la revista '¡Hola!' junto a su pequeña.

Además la propia presentadora colgaba una emotiva foto en Instagram