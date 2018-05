Como ocurre cada domingo por la noche, no podía faltar nuestra ración dominical de 'Supervivientes 2018: Conexión Honduras'

La noche fue de todo menos calmada, en su línea. De la mano de Sandra Barneda, el programa hizo un repaso de los acontecimientos más destacados vividos en Honduras durante la semana: El distanciamiento de Sofía con el resto de habitantes de la isla (en especial con Sergio), las pruebas de recompensa, el sustazo de Francisco mientras pescaba, la resolución del juicio contra María José, y cómo no, el día de la madre. ¡Viva Honduras!

A cada día que pasa, Sofía se distancia un poco más de sus compañeros. La pamplonica es una de la concursantes más polémicas de la presente edición y la relación con sus compañeros comienza a zozobrar. El pasado jueves, mientras se encontraban en la palapa, Sofía tuvo un duro enfrentamiento con Sergio tras la visualización de un vídeo. "Te has equivocado de programa pero no te preocupes que hay muchos más que necesitan a gente como tú. Eres una falsa" le espetó Sergio Carvajal a la de Pamplona. Parece que los concursante se han cansado definitivamente de ella.

Por otra parte, el susto de la semana lo protagonizó el cantante Francisco, que fue mordido por un "gusano peludo" mientras pescaba en Cayo Paloma. Francisco tuvo que ser atendido por los servicios médicos del programa, ya que como consecuencia de la picadura tuvo un ataque de ansiedad. Tras ser tratado, el cantante se recuperó y quedó todo en un susto.

Pero, sin duda, el momentazo de la noche lo protagonizó Melisa, que había sido expulsada de la isla el jueves. Atención: "Tengo que contar una cosa muy importante y muy fuerte que sinceramente creo que no os habéis dado cuenta porque pasaba por la noche", comenzó su exposición creando una gran expectativa. "La noche confunde a más de uno y de una". ¿Se confirman a sí los rumores de una posible relación sexual en la isla? No lo sabremos hasta el próximo jueves...

Turno para María José. La ex Miss España conoció el veredicto de su proceso judicial al anunciar su actual pareja, Julio Ruiz, que su éx, Gil Silgado ha sido condenado a nueves meses de prisión por coaccionarla."Estate tranquila... El juez de lo penal ya ha emitido una sentencia, no te puedo comentar mucho pero lo que te puedo decir es que estás muy contenta porqué todo ha salido muy bien y favorable a ti" le comunicó Julio, pareja de la exmodelo, a María Jesús, quien rompió a llorar de alegría.

Para acabar el sueño erótico de Hugo. "He tenido un sueño erótico y me he despertado a punto de eso... Sin tocarme. Cada dos por tres por la noche. Ya llevo 21 días, esto que carajos es" confesaba el ex tronista. A esta confesión se sumo Sofía (ella no podía ser menos): "Lo intenté en la otra isla. Empiezo un poco a tocar la historia, a tocar la campanilla y nada... No siento nada" afirmó la pamplonica.