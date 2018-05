Ninguna de las opciones que se barajaba era la correcta: Ni Evaristo ni Cristobal.

Risto Mejide se llama en realidad Ricardo; así lo confesó el pasado domingo, sentado en su 'Chester' mientras entrevistaba al actor Enrique San Francisco, en el plató de Cuatro.

"Risto es un nombre finlandés. Hay muchos Ristos en Finlandia. Y de pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que un día me lo cambié, pero antes me llamaba Ricardo", explicó Mejide. "Era mi marca, yo llevaba nueve generaciones de Ricardos... Y era por romper con los muertos, aunque fueran los míos", contó.

Se desvela así un misterio que traía de cabeza a los fans del presentador.