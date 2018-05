Nos plantamos en la octava gala de 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez nos pusieron al día, sobre todo de lo que ha sucedido en la isla durante la semana, que no ha sido poco: Nueva expulsión, jurgo de localización, una prueba de apnea y noche de nominaciones. ¡Vamos con ello!

El primer gran cambio se dio en la localización de los equipos. La prueba pareció un partido de Champions. Mucha tensión y pocos amigos. Ambos equipos se enfrentaron al 'plato para llevar', un reto en el que tenían que sujetar a uno de sus compañeros para superar un carrera de obstáculos y una ecuación matemática: seso y músculo. Tras dos semanas de malas localizaciones, el equipo de Playa Cabeza de León (el Maestro Joao, Romina, María Jesús, Francisco y Alberto Isla) han conseguido cambiar las tornas y ganar la prueba.

Pero el verdadero enfrentamiento se vivió entre Logan y Sofía. La pamplonica no soporta que Logan se imponga en las pruebas por la fuerza, y a sus espaldas soltó ante sus compañeros: "Ni muerta voy a decirle a un tío si eso está bien para comer... Yo no estoy dominada por ningún machorro. No tenemos que depender de la voz cantante de Logan", se quejó la concursante a escondidas, y encontró en Hugo Paz a un inesperado aliado: "A partir de ahora quien quiera repartir la comida que la reparta", matizó el ex 'viceverso'. Pero esta palabras sí que las escuchó Logan: "Yo todo lo que hago lo hago de buena fe. Lo único que me molestó es que esta conversación fuera a mis espaldas".

Por su parte, Hugo, Melisa, Alberto Isla y Francisco se vieron las caras en las nominaciones. Uno de ellos tendría que abandonar la isla. Francisco y Alberto fueron los primeros descartados. Estaban salvados. La cosa quedaba entre Melisa y Hugo, Jorge Javier anunció que era Melisa la elegida. Adiós, amiga.

Y de la expulsada pasamos a la prueba de líder, que se disputó a dos rondas (una semifinal y una gran final). Los tres finalistas de cada equipo se metieron dentro de la jaula con la intención de anudarse al cuello el ansiado collar.

En Cayo Paloma fue Francisco quien se impuso a Romina y Alberto, y por el otro lado, Hugo se impuso a Sofía y Raquel.

También hubo tiempo para las celebraciones. Fue el cumpleaños de Logan, que como sorpresa de parte de la dirección recibió la visita de sus padres. En Cayo Cochinos se vivió un emotivo reencuentro familiar.

La tensión la aportaron Sofía y María Jesús. Si la semana pasada, Sofía escuchó como María Jesús y Romina se reían de su físico, la pamplonica ha decidido contraatacar y vengarse. María Jesús pidió la nominación para sus compañeros... Una estrategia que no ha gustado nada a la organización.

"No tiene ni puta idea de belleza, porque si no que me explique que hace acostándose con el hombre que se metía en la cama cada noche solo por tener un poco de protagonismo. Antes de meterte en la cama con ese señor tienes que ir a vomitar, o tomar una pastilla para dormir", aseguró Sofía en referencia a José María Gil Silgado. "El día de mañana sus hijas estarán avergonzadas de ver a su madre aquí".

Y hablando de nominaciones, durante la octava gala del concurso vivimos, sin duda, una de las rondas más interesantes. El nuevo equipo de Cayo Paloma ha sufrido una amonestación por parte de la organización, que ha apreciado cómo se ponían de acuerdo para nominar todos a María Jesús. "No nos gustan nada los chanchullos... La organización ha decidido que todos van a estar nominados excepto Francisco como líder", comunicó Jorge Javier para la sorpresa de los concursantes.

Por otro lado, Raquel Mosquera y Sergio Carvajal se han convirtieron en los nuevos nominados de la edición.

Hasta la semana que viene.