Facua pide a la CNMC que multe a RTVE por emitir publicidad en la final de la Copa del Rey

Facua-Consumidores en Acción ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra expediente sancionador contra la Corporación de Radio y Televisión Española SA (CRTVE) por emitir publicidad durante la final de la Copa del Rey del pasado 21 de abril.

La asociación asegura en un comunicado que "ha constatado que la primera cadena del ente público estatal mostró a la audiencia anuncios publicitarios de la entidad bancaria Santander, la marca de vehículos Seat, la red de gasolineras BP y la casa de apuestas Bet365 a lo largo de este evento deportivo", que "no pueden ser considerados en ningún caso como patrocinio por sus carácterísticas y por la manera en que fueron emitidos, por lo que se trataría de una vulneración del articulado de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA)".

La CNMC, destaca Facua, "ya apuntó en abril, al abrir expediente sancionador contra RTVE por el mismo asunto, que los patrocinios deben ajustarse a lo recogido en el artículo 16 de la LGCA y en el artículo 12 del Reglamento de Publicidad".

Este organismo recuerda que "deben estar referidos a programas (...), que su duración no exceda de los 10 segundos (...) y no inciten directamente a la compra de productos, bienes o servicios", algo que según Facua no se cumplió en la retransmisión de la final de la Copa del Rey de fútbol.