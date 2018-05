Así ha sido la actuación de la novia de Roi, Cristina, en 'Factor X'

Nueve años después de quedarse a las puertas de participar en 'Factor X', Cristina López ha logrado su objetivo y lo hizo a lo grande, cumpliendo el objetivo de participar por fin en el concurso que se le resistió hace un tiempo

La pareja de Roi - concursante de la última edición de OT - se presentó de esta manera antes de actuar: "Me llamo Cristina y hace nueve años me presenté a Factor X. Era muy joven y me quedé a las puertas". Acudió con su madre y con su hermana, aunque sin su novio, ya que por aquel entonces estaba en las pruebas de acceso a la academia de OT y no habían oficializado su relación.

Formada como cantante en la orquestra gallega, la artista realizó una coreografía e interpretó la canción 'Sax' de Fleur East. De esta manera 'Crislo' se ganó el 'sí' de los cuatro miembros del jurado: Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martinez y Fernando Montesinos.

El propio Roi aprovechó para mandar un mensaje de apoyo para Crislo a través de su cuenta de Twitter: