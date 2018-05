Los cinco integrantes de 'La Manada' fueron condenados la semana pasada a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado para una joven en los Sanfermines de 2016. Sin embargo el tribunal no entiende que haya violencia ni intimidación, por lo que no lo considera violación.

Tras conocerse esta sentencia, miles de personas salieron a la calle al grito de "no es no", para rechazar la condena y solidarizarse con la joven agredida. Lo mismo hicieron numerosos personajes conocidos que no entienden que los chicos de 'La Manada' no fueran condenados por violación.

Este caso no solo ha indignado a España. También ha traspasado nuestras fronteras. Prueba de ello ha sido el eco que ha tenido en Chile, donde la periodista Mónica Rincón dedicó su editorial a este polémico asunto.

"Lo suyo más que una manada fue una jauría de cobardes. Más que lobos, deben ser llamados hienas", asegura.