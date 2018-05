El representante de República Checa en 'Eurovisión', ingresado tras el primer ensayo

Los ensayos de Eurovisión dieron comienzo el pasado fin de semana. Los artistas fueron tomando, durante la primera jornada, toma de contacto con el escenario. De todos los ensayos, el de la República Checa destacó por encima de todos los demás, pero por un grave accidente.

Mikolas Josef, el representante de la República Checa se lesionó haciendo un salto mortal durante su actuación en este primer ensayo. El cantante, que partía con su 'Lie to me' como favorito en las apuestas, tuvo que ser trasladado al hospital, donde su estado es grave.

TRANQUILIZÓ A TODOS POR INSTAGRAM

"Puedo confirmar que me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto", explicó en Instagram a todos sus seguidores.