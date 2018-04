SUPERVIVIENTES | Así gastó Alberto Isla 300.000€ en menos de seis meses

Nuevo martes, nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Tras los cambios anunciados por la dirección, los concursantes continúan familiarizándose con su nuevo entorno.

De la mano de Jorge Javier Vázquez vivimos una velada más cargada de risas, pruebas, peleas, insultos...vamos, lo habitual en estos casos:

¡A por las galletas! Debieron pensar los equipos cuando se enfrentaron a la prueba de resistencia. Esta vez, los concursantes debían competir en un 'pulso garífuna' por parejas. El duelo más impactante fue protagonizado, una vez más por Romina Malaespina y Raquel Mosquera que aguantaron como jabatas y dejaron en tablas su esperado duelo. Durante las pruebas, la organización cometió un error, otro, y tuvo que rectificar premiando a Alberto Isla y Sergio por igual.

Las navidades parece que se adelantaron en las playas de honduras, donde los concursantes jugaron al amigo invisible, un juego que deparó gratas sorpresas, y otras no tanto.

Los peor parados fueron María Jesús y Hugo que estarán hasta el próximo domingo sin comer nada cocinado, si quieren comer crudo, es cosa suya; Sergio y Sofía van a estar una semana sin esterilla, durmiendo al raso y Romina y Francisco pasarán dos días sin pescar.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de la audiencia en la decisión de dejar a Hugo, Logan y Sergio, encerrados durante un dúa en el corralito. Finalmente, los tres 'gallitos' pasarán un día encerrados en el corralito con la única ayuda de sus tres compañeras para sobrevivir.

Las semanas han ido pasando y los robinsones parece que se han ido amoldando a su nueva vida, tanto que, aveces, parece que se olvidan de las cámaras y sueltan por esa boquita confesiones quer bien podrían ocupar los titulares del papel couché.

María Jesús habló, sin pelos en la lengua: "Con las palizas que yo le meto a mi Julio. Yo creo que una pareja cuanto más se conoce mejor hace el sexo... Mi marido ya sabe cómo me tiene que tocar hasta lo que me tiene que decir". ¡Olé! por la modelo.

Isabel, por su parte, estaba alucinada de lo 'calentita' que le ponía la isla: "Yo pensaba que no tendría libido en la isla pero tengo ganas de follar. No hay nada que no cure un buen polvo".

En esas, el maestro Joao lanzó al aire una pregunta: ¿Alguien ha hecho un trío?. Todos callaron.

Otro que confesó y se fue de la lengua fue Alberto Isla que comentó con sus compañeros cómo gastó los 300.000€ que tenía en su cuenta en menos de seis meses, mucho me parece.

"Mis amigos me decían que no tenían dinero para salir y yo les decía... Toma 1.000€" ¿Generoso o simplemente idiota? "Iba a la tienda de Versace y me compraba la camiseta más cara aunque fuera horrible. He llegado a tirar dinero por la ventana del coche. Yo era un puto loco". Confirmado, no era generosidad.