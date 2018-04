Todo lo que debes saber de la nueva temporada de Masterchef que comienza este domingo

Este fin de semana arranca una nueva edición de 'Masterchef', el talent culinario de TVE que amenaza con arrasar de nuevo los audímetros. Una temporada más, los diferentes aspirantes intentarán alzarse con el premio y demostrar a la audiencia que son una promesa de los fogones.

El domingo, a las 22.05 horas, Eva González volverá a dar la bienvenida a este espacio aunque, a diferencia de otras ocasiones, la presentadora tendrá un papel menos destacado. El motivo no es otro que el embarazo que vivió durante las grabaciones del programa.

"Esta edición ha sido muy especial para mí, ha sido la de mi embarazo. He aguantado todo lo que he podido y no era fácil con los tacones, pero todos mis compañeros me lo han puesto muy fácil. Se lo enseñaré a Cayetano", decía González.

Donde no habrá cambios será en el jurado. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera serán los encargado de evaluar, un año más, a los diferentes aspirantes llegados desde toda España.

Los concursantes recibirán la visita de grandes estrellas culinarias, además de personajes famosos como Alfred y Amaia (de Operación Triunfo), o Pablo Alborán.