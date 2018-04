Tras la tormenta.... nuevos equipos llegarán a la isla.

Van pasando las semanas y nos hemos plantado en la sexta gala del concurso. Los cambios en el formato que se anunciaron ayer son de órdago: nuevas localizaciones, nuevos equipos, nueva tanda de nominaciones, y cómo no, nuevo expulsado.

La expulsión no se hizo esperar. María Jesús, recién llegada de sus juicios en España, esperó sentada, junto a Sofía Suescun, Francisco, y Raquel Mosquera, el veredicto de la audiencia que no fue otro que el de apartarla del concurso. Así se lo comunicó Jorge Javier. Al escuchar la sentencia del presentador, María Jesús estalló.

Por otro lado, el 'grupo salvaje' no lo ha pasado bien durante la semana.

Francisco y Alberto Isla protagonizaron el encontronazo de la semana contra Sofía, Sergio y Hugo. Tras la evacuación de los concursantes, la tensión entre los dos bandos aumentó y no pararon de reprocharse todo aquello que durante la semana, debido a los acontecimientos, no pudieron soltar. "Eres tú el que vende bombazos que es de lo que vives" espetó Sergio Carvajal a Alberto que no calló: "Vamos a ver comemierda... ¿Qué me estas intentando decir tú a mí?"...una relación fantástica.

La segunda expulsada de la noche fue Mayte, la audiencia así lo decidió, como también escogió como quedarían los nuevos equipos. Jorge Javier explicó a los espectadores que a través de la página de Telecinco tenían la oportunidad de configurar los nuevos bandos. También elegirán dos nuevas localizaciones con las mismas condiciones: Cayo Paloma y Playa Cabeza de León.

Los nuevos equipos quedaron de la siguiente manera:

Cayo Paloma: Raquel Mosquera, Logan, Sofía Suescun, Sergio Carvajal, Hugo y Melisa.

Playa Cabeza de León: Maestro Joao, Romina, Francisco, Isabel Castell, Alberto Isla y María Jesús.

Sin duda, lo mejor de la gala de ayer fue la prueba de recompensa, la más emocionante que ha tenido lugar en la presente edición del concurso. Los participantes parecían jugadores del Atlético de Madrid, se lo dejaron todo sobre la arena. La prueba se realizó por duelos entre chicos y chicas: el primero que lograse situar las tres antorchas en su posición ganaba un punto para el grupo.

'Ni 'pa' tí ni 'pa' mí. Quedaron empate, con lo que la organización enfrentó a un miembro de cada grupo a una nuevo reto. El equipo de la Playa Cabeza de León ha decidido retirarse de manera que Cayo Paloma se lleva una gran ventaja para la supervivencia.

Antes de terminar, los concursantes se enfrentaron a la prueba de líder., que consistía en no marearse, tarea complicada en el ecosistema. Hugo fue la primera víctima y se cayó redondo, por lo menos algo de sueño ganó. Alberto Isla y Francisco, los dos machos alfa fueron eliminados a la primera de cambio y, finalmente, Logan y Romina seconviertieron en los dos líderes de la semana, y ganaron el derecho a decidir la nominación directa.

Y con ellos llegaron las nominaciones: Logan a Melisa y Romina a Francisco. Eso es estrategia.