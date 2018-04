Netflix confirma la tercera temporada de 'La Casa de Papel' para 2019

Netflix ha presentado las novedades para el próximo año en el 'See What's Next' que, este años, se ha celebrado en Roma. La serie 'La Casa de Papel' ha estado, como no, en el cartel y lo ha hecho para anunciar que tendrá nueva temporada en 2019. Los actores Álvaro Morte, Alessandro Borghi, Félix Kramer y Cagatay Ulusoy han estado en uno de los paneles de la serie.

Netflix ha anunciado también que la historia será nueva, pero con la mayoría de los actores de las temporadas anteriores.

Álvaro Morte habló en el panel y comentó que el éxito de esta serie es muy real y asegura que se siente "muy orgulloso de este éxito en todo el planeta, hay personas de todo el mundo que nos envían mensajes". También tuvo tiempo para recordar en tono de humor que "hay gente que se hace tatuajes con tu cara en Argentina y es increíble".

Concluyó hablando de por qué ha tenido tanto éxito la serie y comentó que "sus teorías sobre que son pequeños peces contra los grandes y poderosos muestra que hay una diferencia en el reparto económico en todo el mundo, y eso es algo bastante fácil de entender por todos".