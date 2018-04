Empecemos por el final.

Si lo que se vivió en Honduras fue una autentica pesadilla, lo que ocurrió en el plató de 'Tierra de nadie', no se quedó atrás. Vergonzoso fue el espectáculo que regalaron a la cámara Carmen Gahona y Oriana Marzoli.

Su riña por el vestido que Carolina Sobe lució en la Feria de Sevilla provocó que Gahona se levantara y le tirase de la camiseta de Oriana mostrando su par de alegrías. "Tía, las tetas, las tetas", gritaba Oriana intentando tapar lo que ya nos ha enseñado en otras ocasiones.

Menuda es la Gahona! un poco más y deja desnuda a Oriana! #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/Jeickjp03d Erroxeli 🔺🔻💫🔻🔺 (@Erroxeli) 17 de abril de 2018

Por otra parte, los concursantes vivieron en la isla su particular 'Apocalypse Now'. Una auténtica "pesadilla" en palabras de Sofía Saescum.

Los 'robinsones' tuvieron que ser evacuados de la isla como consecuencia de un duro temporal, y no nos referimos a Malaespina. Ya lo había advertido Lara Álvarez el pasado domingo pero la productora decidió jugársela y mantener a los supervivientes un día más en la isla. La dirección había mandado mantas y chubasqueros para combatir las inclemencias del tiempo. Además explicó a los concursantes lo que debían hacer para mantenerse a salvo. Pero los concursantes pasaron la peor noche de sus vidas.

Las imágenes del rescate fueron pavorosas. Olas de varios metros, lluvia, viento...

Al día siguiente decidieron que lo mejor era evacuarles y llevárselos a un refugio. Las barcas que tenían que trasladar a los concursantes eran golpeadas por el fuerte oleaje y se mecían violentamente a merced de la corriente. Mayte Zaldívar y Raquel Mosquera no conseguían subirse a la suya y su rostro reflejaba el pavor. ¡Vamos, vamos, vamos!", gritaba el equipo a los concursantes mientras les intentaban meter en las barcas. "Me he puesto muy nervioso. Estaba desesperado", relató el Maestro Joao.

"Las olas eran muy, muy, muy grandes y casi nos caemos todos de la barca. Ha sido muy complicado", confesaba un asustado Alberto Isla y Lara Álvarez confirmaba sus palabras: "Desde que trabajo en Supervivientes son las imágenes más impactantes que he visto nunca".

Por fin pudieron ser evacuados y trasladados a un lugar seguro.