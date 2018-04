Así será la noche de 'OT': Concierto + 'Comando Actualidad'

La 1 emite este miércoles 18 de abril el concierto inicio de gira de 'Operación Triunfo 2017', que tuvo lugar el pasado 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 17.000 personas. Una oportunidad única para volver a ver a los 16 concursantes del exitoso talent show de La 1 y de volver a escuchar algunas de las míticas actuaciones del programa producido por RTVE en colaboración con Gestmusic.

La canción grupal 'Camina', compuesta por los concursantes; o el tema que nos representará en Eurovisión, 'Tu canción', interpretada por Amaia y Alfred, serán algunos de los temas que sonarán a lo largo de tres horas de concierto.

Primer concierto

Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi, los dieciséis participantes de 'Operación Triunfo 2017', vivieron juntos en Barcelona su primer concierto y compartieron con sus fans los temas más emblemáticos de la edición.

Todos los concursantes compartieron escenario en temas como 'Camina', 'La revolución sexual o 'I'm still standing', con la que abrieron el show. Además, los espectadores podrán revivir en directo temas como 'Shake it out', en la voz de Amaia, 'Issues', de Aitana; 'What about us', interpretada por Miriam; 'Que nos sigan las luces', de Alfred y 'La Bikina', de Ana Guerra; además de las canciones a dúo como 'No puedo vivir sin ti', con Cepeda y Aitana; 'Todas las flores', de Amaia y Ana Guerra, 'Manos vacías', con Agoney y Raoul' o 'Shape of you' con Roi y Amaia. Las canciones que tampoco faltan en este primer concierto son 'Tu canción', o 'Lo malo'... Son solo algunos de las 36 que están sonando durante el tour en forma de interpretaciones solistas, duetos o grupales.

'Gira Operación Triunfo'

Tras Barcelona y Madrid, la gira de 'Operación Triunfo' les llevará también a protagonizar el próximo 29 de junio un concierto solidario en el estadio Santiago Bernabéu y recorrerá otras nueve ciudades españolas en los próximos meses: el Anexo Estadio de Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria (29 mayo), el Parque Marítimo Palmetum de Santa Cruz de Tenerife (30 mayo), el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga (1 de junio), el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla (2 junio), el Coliseum de A Coruña (8 junio), Antigua Hípica Militar de Valladolid (9 junio), el Auditorio Marina Sur de Valencia (15 junio), y la Plaza de Toros Monumental de Pamplona (23 junio) y Parque Hermanos Castro de Gijón (29 julio) son otros de los recintos y ciudades ya confirmados.

Y después... 'El fenómeno del año' en 'Comando actualidad'

Firmas de discos multitudinarias, llantos, gritos, colas kilométricas bajo el sol y la lluvia. Familias, parejas, adolescentes, abuelas con sus nietas, todos quieren verlos, conseguir su firma, tararear sus canciones.

Los reporteros de 'Comando Actualidad 'acompañan a Amaia, Alfred, Miriam, Aitana, Ana Guerra, Roi y Cepeda en sus primeros pasos en su carrera musical. En el comienzo de su gira, los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' y sus familias se sinceran frente a las cámaras, cuentan cómo se enfrenta este cambio de vida y cómo se vive el salto del anonimato a la fama.