Reese Witherspoon rompe con la brecha salarial en HBO

El movimiento Time's Up ha conseguido que la actriz Witherspoon consiga que en la serie 'Big Little Lies' de la que forma parte tanto hombres como mujeres cobren exactamente lo mismo, según ha informado el presidente de HBO, Casey Bloys, que también ha asegurado que "una de las conclusiones a las que llegamos hablando con Witherspoon sobre el movimiento Time's Up fue examinar proactivamente nuestra programación y asegurarnos de que no hubo desequilibrios en los sueldos".

Así, la actriz Reese Witherspoon pasará a cobrar 500.000 euros por capítulo en la siguiente temporada de la serie y , Casey Bloys ha asegurado que estas diferencias salariales existen porque "cuando se monta por primera vez una producción, las personas llegan con diferentes niveles de experiencia, algunas han ganado premios o algo que les hace destacar, pero cuando se trata de la segunda o tercera temporada de un programa y es un éxito, es mucho más difícil justificar el pago desigual" y que estos desajustes salariales serán corregidos en el futuro.