Irónicamente, durante la última emisión de 'Viva la vida', la presentadora se convirtió en entrevistada.

Toñi Moreno, presentadora del espacio, charlaba despreocupada con Laura Pausini. Ambas mujeres intercambiaban amables comentarios sobre las cosas que habían compartido en su infancia, hasta que la interprete italiana lanzó una pregunta al aire que más bien sonó a afirmación: "te gustan las mujeres".

Moreno, con cara de póquer, respondió: "Te voy a contestar. ¿Qué te crees, que no voy a decir nada? A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú". Tras lo que pareció un momento incómodo, las mujeres comenzaron a reír y la presentadora fue profética: "Ya me veo los titulares: Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno ".