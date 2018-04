Si los primeros amagos con abandonar el concurso estuvieron protagonizados por Saray y Adrián, ahora, es María Lapiedra quien ha tomado el relevo.

Durante la última edición de Supervivientes: Conexión Honduras, la novia de Gustavo soltó la liebre nada más comenzar la emisión. ¡Ya empezamos!, debió pensar Sandra Barneda.

La catalana, antigua actriz porno, tenía muy claras sus ideas, y aunque Barneda le dio más tiempo para repensárselo, la de Lérida no cambio de idea.

Gustavo también trató de convencerla: "No puedes hacer esto. Si tú te vas es una putada". Pero a Lapiedra parecía no importarle las importantes consecuencias, sobretodo económicas, que le acarreará su decisión. "No hay dinero que valga para no estar con mis hijas". Se lamentó María y aludió que era precisamente no estar con sus retoños, lo que le obligaba a tomar esta decisión.

Pero el abandono de María era sólo el aperitivo de una noche cargada de emociones. En el plató estaba otro que había renunciado a su estancia en la isla: Adrián Rodríguez.Rodríguez se mostró muy "arrepentido" por su abandono y dispuesto a pagar la multa que la productora le impone tras su abandono: "Voy a trabajar lo que haga falta para pagar ese dinero". Pues ya estás tardando.

Otro de los momentos, que acaparó todos los focos, fue la boda entre Isa Pantoja y Alberto Isla. La productora se encargó de improvisar una boda por el rito garífuna. Una sorpresa para todos los concursantes, que no tenían ni idea de lo que se les venía encima. A la ceremonia no le faltó de nada. Ni siquiera Isabel Pantoja. "¡Sois unos cabrones que flipas! Me mandaría al carajo mínimo", espetó el Alberto, entre risas.

"Hemos pasado más cosas buenas que malas, y te quiero para toda la vida", le dijo Alberto Isla mientras colocaba en el dedo de Pantoja un anillo en forma de caracola. "Espero que esto nos sirva para fortalecer nuestra relación. Te quiero mucho", le contestó la novia. El cantante Francisco se arrancó y le dedicó un 'Ave María' en toda regla.

"Qué lugar tan bonito para celebrar una boda", continuó. "Aquí no solo tienes un cuñado, tienes un amigo", le dijo a Alberto. Isla, tiembla. Tan sólo Raquel Mosquera, Francisco, Isabel, Fernando y el Maestro pudieron disfrutar de la tarta de bodas, ante la mirada de otros concursantes como María Jesús o Romina, que se quedaron con las ganas. La productora regaló a la pareja una romántica noche de bodas en Cayo Paloma. La pareja acepto de buen grado. Quien no disfrutó de tarta y tampoco estuvo demasiado participativa en la boda fue Sofía Suescun. La ex ganadora de Gran Hermano acababa de despedirse definitivamente de Alejandro, que pasó la noche en la isla con ella tras su ruptura definitiva. "He decepcionado a todo el mundo", dijo Sofía entre lágrimas, que se derrumbó por esa situación, mientras Alejandro intentaba calmarla. "Espérame", le dijo Sofía quien le dejó un mensaje en la arena en ese mismo sentido. "Intenta llegar a la final, que puedes ganar", respondió Alejandro.

Uno de los mejores regalos de boda que pudo disfrutar la pareja, fue la intervención de Kiko Rivera , en directo, para felicitarles. "No me podía perder este momentazo", aseguró el cantante que se mostró muy feliz por el compromiso.