SUPERVIVIENTES | Saray expulsada del concurso por agredir a Malaespina

"Sabemos que fuiste objeto de provocaciones por parte de tus compañeros durante todo el día, especialmente por parte de Romina. En estos casos, como pasa en muchos deportes, la reacción se penaliza más que la provocación. Probablemente has caído en la trampa y has traspasado la línea. Lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada", le explicó Jorge Javier antes de ser expulsada del concurso.

Saray había caído en la trampa.Tras haberse equivocado gravemente, aceptó de muy buen grado su expulsión. "Ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día. He sentido desprecio. He sentido racismo. He sentido humillaciones. Y sobre todo he sentido que le han hecho daño a una de las personas que aquí tengo, que es Raquel Mosquera. Delante mía no le hace daño nadie". "Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida. No soy la única. Aunque pida perdón, porque lo pido, ya no tiene excusa porque lo he hecho", comentó la sevillana visiblemente afectada.

Por su parte, la cadena no mostró las imágenes de la trifulca entre la de las 3.000 Viviendas y la argentina, pero si las previas a la agresión, esas en la que Romina habla con sus compañeros de sus funestas intenciones.

Malaespina atacó a Raquel, lo venía haciendo toda la semana. Romina se metió con la peluquera, atacó su intimidad y sobre todo habló de su marido, del que dijo que le ponía los cuernos mientras ella estaba en la isla. Mosquera aguantó y Saray la apoyó.

La peligrosa rubia no se rendía, y seguía, pico y pala, intentando minar el ánimo de las otras concursantes. Ningún otro compañero se dignó a salir en defensa de Raquel o Saray, como Pilatos, se lavaron las manos.

"Mira, me está mirando el demonio", susurraba la argentina a Logan mientras seguía centrada en la gitana. La sevillana se acercó y espetó un frío:"¿te estás refiriendo a mí?", que heló hasta el océano.