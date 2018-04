El divertido lapsus de Pablo Motos con Aitana en 'El Hormiguero'

Tras su paso por la academia de 'Operación Triunfo', Aitana y Ana Guerra visitaron el plató de 'El hormiguero' y charlaron con Pablo Motos sobre cómo el programa de Televisión Española ha afectado a sus vidas.

Las interpretes viven un sueño, del que no desean despertarse: "así tiene que ser, que venga el trabajo y que venga mucho". "Con la rutina que pillamos en la academia no queremos parar de hacer cosas". Y es que cuando las 'triunfitas' paran les cuesta a día de hoy asimilar todo lo que están viviendo: "no soy consciente de que estoy aquí en serio. En mi cabeza llevo como las dos vidas, la de antes y esto", confesó Aitana. "Me he quedado un poco allí para siempre", a lo que Ana apostilló:"Al día siguiente de que se cortara el 24 horas estábamos en la academia y no parábamos de llorar. Fue un drama, fue horrible recoger todas las cosas de la academia".

"Si pudieseis pulsar un botón y volver tres meses a la Academia, ¿lo haríais?», preguntó Motos , mientras las dos contestaban, al unísono y sin pensar, que "sí".

"Despedirnos de la Academia ha sido lo más complicado", recordó Aitana. "Lloré, lloré mucho. Mi padre no paraba de decirme que dejara de llorar", "Cuando cerraron el canal 24 horas nosotros seguíamos allí para la fiesta final. Estaba todo medio apagado y teníamos que ir a recoger. Fue entonces cuando me encontré a Aitana en el baño mirando al suelo llorando y me puse a llorar yo también", confesó Guerra.

Las cantantes también se mostraron felices por la elección, por parte del público, de Alfred y Amaia, como los representantes de España en Eurovisión, y reconocieron ante Motos que están seguras de que se llevarán el concurso de calle: "Van a ganar o si no, segundos o terceros, menos no". "Lo tienen todo, son dos personas con magia, músicos y hay amor entre ellos, tienen todos los ingredientes", comentó Ana.

El momento más divertido de la noche llegó por una equivocación del presentador. A la vuelta de publicidad, Motos confundió a Aitana con la ganadora de 'OT', Amaia. "Para mi no es ningún insulto", aceptó el error la catalana con un sonrisa.

Por su parte, la canaria no quiso tener menos protagonismo que su compañera, y en otro de los momentazos de la noche, se dirigió al cantante Luis Miguel. Mirando a cámara: "Hola Luis Miguel, cuando vengas a Madrid quiero cantar contigo "La Bikina".