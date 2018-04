'Cámbiame' tiene los días contados en Telecinco

"El programa se termina el día 13 y van a hacer un Pasapalabra de familias que creo que puede estar muy bien en esa franja", ha asegurado una de las presentadoras del programa, Cristina Rodríguez. "Me da mucha pena, es como mi hijo, han sido tres años muy intentos, hemos hecho muchas cosas, da penita pero así es la vida", continuó la estilista.

Cristina Rodríguez también ha explicado el por qué de la decisión de terminar con el programa, "se acaba porque ahora está regulín de audiencia. Es un programa diario de tres años, creo que ya es un éxito. Hemos hecho muchas cosas. Nuestros programas se han visto mucho, muchísimo y creo que la gente ha dicho: queremos descansar. Y es así la vida. Es como cuando te deja un novio: bueno, te deja un novio, pero a lo mejor aparece otro mejor".

Ha dejado el balance personal de el programa que ha estado haciendo desde hace tres años, "muchas personas que he cambiado que me han cambiado a mí la vida. Me emociono, yo he aprendido a saber que hay otros mundos, que nosotros vivimos en nuestro micromundo pero hay gente que no lo tiene, que tiene enfermedades, que sus padres les han abandonado y yo eso lo veía en el telediario, no me tomaba algo con esa persona ni comía, ni cenaba; y eso me llevo. Eso es alucinante, parezco Santa Teresa de Calcuta, pero lo juro".