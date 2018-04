Aitana y Ana Guerra estarán esta noche en 'El Hormiguero'

"Aitana War" debutará en el programa de Pablo Motos para hablar de sus futuros proyectos, el éxito de 'Lo malo' y por supuesto de su paso por 'OT'. Ana y Aitana contarán cómo ha cambiado su vida tras su paso por el talent-show, repasarán con ellas algunos de los momentos más divertidos que dejaron en el programa y cantarán en directo el tema con el que están rompiéndolo.

ANA LLEVA BIEN LA POPULARIDAD

En una entrevista a 'Cosmopolitan', Ana Guerra ha tratado desde cerca la inmediata popularidad que han causado los últimos meses: "No me siento atacada. De momento, no he puesto los pies en la tierra, como te digo. Al no tener consciencia de lo que está pasando no siento agobio. Yo lo estoy llevando muy bien. Lo que hago con las redes sociales es pasar de los 'haters' y no leo cosas que me puedan afectar y aquellas que están hechas con maldad. Es la única forma de protegerme", ha explicado.

AITANA, EN CAMBIO, PREFIERE PREVENIR

"Todos estamos preparándonos para lo que viene. Es una situación a la que no estamos acostumbrados. A mis padres y amigos no te creas que los he visto tanto. Con las entrevistas, grabaciones y ensayos todavía no nos ha dado tiempo a pasar mucho rato en casa. Me dicen que me echan de menos. Están superfelices por mí, pero son tres meses casi sin vernos más lo que viene ahora", señala la "triunfita".